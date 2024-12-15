Олимпийская чемпионка раскрыла главную трудность на шоу «Последний герой»

Двукратная олимпийская чемпионка Атланты-1996 в беге, обладательница 28-летнего мирового рекорда Светлана Мастеркова в интервью «Газете.Ru» рассказала, что стало для нее самым сложным на съемках шоу «Последний герой. Русский сезон» для телеканала ТВ-3.

Прославленная легкоатлетка была вынуждена выживать в тайге — на берегу Телецкого озера в Республике Алтай.

«Были очень сложные испытания: вроде приходишь на площадку и думаешь: «Где тут можно устать?», но нет. Беговой челнок с бросанием мешочков на бочку был примерно в течение 40 минут — набегалась очень!» — рассказала Мастеркова.

Также олимпийская чемпионка назвала главное препятствие для себя в психологическом плане.

«Переживала, что с незнакомыми людьми будет сложно коммуницировать: все будут опытными игроками, матерыми участниками. Но мне повезло: все оказались порядочными, душевными — по факту, моя стая, мои волки!» — сказала Мастеркова.

Обладательница мирового рекорда подчеркнула, что на съемках не было ничего постановочного. По словам спортсменки, участники действительно спали на еловых ветках при температуре +4 градуса ночью и ели «три столовых ложки гречки» в сутки.

Ранее у четырехкратной олимпийской чемпионки парализовало часть тела после инсульта.