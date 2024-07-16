Чемпионка Игр раскрыла правду о съемках в «Последнем герое»

Двукратная олимпийская чемпионка Атланты-1996 в беге, обладательница 28-летнего мирового рекорда Светлана Мастеркова в интервью «Газете.Ru» поделилась впечатлениями от участия в шоу «Последний герой. Русский сезон» для телеканала ТВ-3, где участникам приходилось выживать в тайге — на берегу Телецкого озера в Республике Алтай.

«Я первопроходец: во всех шоу и масштабных проектах я принимала участие в первых сезонах. А вот незакрытый гештальт как раз был связан с «Последним героем»: 20 лет назад я могла принять участие в первом сезоне, но не смогла, так как было много государственной и общественной работы.

Я никогда не принимала участие в таком жестком проекте, где все реально: сон на еловых ветках, ночью +4 градуса — а это июнь, — три столовых ложки гречки в сутки, холод, мокрая обувь и одежда», — сказала Мастеркова.

Олимпийская чемпионка призналась, что испытала некоторую обиду из-за того, что капитан набрал ее в команду последней. По мнению спортсменки, она являлась одной из самых выносливых участниц на шоу.

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