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«Отчасти подстроено»: российская фигуристка о допинге Валиевой

Фигуристка Погорилая: думаю, допинговое дело Валиевой было отчасти подстроено

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка, бронзовая призерка чемпионата мира, трехкратная медалистка чемпионатов Европы в одиночном катании Анна Погорилая назвала запутанной историю с допинговым делом Камилы Валиевой. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Верю, что это некие игры с целью нас отстранить, не допустить три первых места на Олимпиаде. Если бы заранее все было известно, спортсменку можно было бы заменить. Как будто специально объявили обо всем после командного турнира. Думаю, [допинговое дело] отчасти подстроено», — заявила Погорилая.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно об отказе Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

Ранее в штабе Этери Тутберидзе заявили, что ждут возвращения Валиевой.

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