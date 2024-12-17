Переживший нападение Евсеев рассказал о последствиях

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев признался, что стал носить очки после нападения, которое было совершено на него и его помощника. Слова специалиста приводит «Чемпионат.com».

«Куда ни приду — одно и то же спрашивают. Наверное, от этого никуда не деться. Люди хотели сначала ограбить — не получилось. Давайте на этом тему закроем», — заявил он.

Нападение на тренера произошло в Астрахани 18 ноября, после того как его команда сыграла матч с местным «Волгарем» в рамках Второй лиги. Сам Евсеев рассказал, что на него и его помощника Александра Шмарко напали двое человек, один из которых был с ножом, а второй выплеснул струю перцового газа.

После произошедшего нападавшие были задержаны, заведено уголовное дело.

После произошедшего инцидента специалист признался, что из-за попадания струи перцового газа пострадали глаза — его зрение до конца не восстановилось, однако уже в тот же день рассказал, что зрение вернулось.

Вадим Евсеев — шестикратный чемпион России в составе двух известных клубов — московского «Спартака» и «Локомотива». В сборной России он провел 20 матчей и забил важнейший гол в стыковом матче с Уэльсом в 2003 году, который принес России путевку на чемпионат Европы 2004 года.

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