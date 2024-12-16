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Неймар может стать одноклубником Месси

Sky Sport Switzerland: Неймар хочет перейти в «Интер Майами» Месси

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Ahmed Yosri/Reuters

Футболист саудовского «Аль-Хилаля» сказал партнерам по команде, что летом хочет перейти в клуб МЛС «Интер Майами», за который выступает аргентинец Лионель Месси, передает Sky Sport Switzerland.

В Саудовской Аравии утверждают, что таким образом Неймар хочет оказать давление на «Аль-Хилял» с целью добиться повышения зарплаты.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября 2023 года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии с Уругваем — у него были порваны крестообразные связки и мениск. Ожидалось, что он будет восстанавливаться около десяти месяцев. Клуб купил игрока за €90 млн и тратит на зарплату €160 млн. Неймар перешел в саудовский клуб прошлым летом и провел за него всего семь матчей.

Ранее сообщалось о том, что Неймара могут выгнать из клуба из-за травм.

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