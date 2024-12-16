Уроженка Барнаула признана спортсменкой года в Германии

Гимнастка Дарья Варфоломеева, представляющая Германию, признана спортсменкой года в стране. В своих соцсетях спортсменка отметила, что это был невероятный год для нее.

«Это был невероятный год, и я бесконечно благодарна, что мои достижения видят и признают», — написала Варфоломеева.

Варфоломеева родилась в 2006 году в Барнауле. В 2018 году она переехала с родителями в Германию.

На Олимпийских играх — 2024 в Париже Варфоломеев завоевала золотую медаль в личном многоборье.

В 2023 году на чемпионате мира в Валенсии Варфоломеев завоевала пять золотых медалей, выиграв все индивидуальные упражнения, а также стала второй в командных соревнованиях.

Варфоломеев, выступающая за сборную Германии, в августе 2024 года была признана спортсменкой года по версии немецкой газеты Bild.

Ранее Варфоломеев рассказала о моменте принятия решения о переезде из России в Германию, заявив, что гордится правильным решением.

Ранее Варфоломеев назвала абсолютным безумием победу на Олимпиаде.