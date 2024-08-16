Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Выигравшая ОИ российская гимнастка Варфоломеев: это было абсолютным безумием

Гимнастка Варфоломеев назвала абсолютным безумием победу на Олимпиаде

close
100%
Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Российская гимнастка Дарья Варфоломеев, представляющая Германию, на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась эмоциями от победы на летних Олимпийских играх — 2024 в индивидуальном многоборье.

«Моя мечта об олимпийском золоте сбылась. Вся неделя в Париже была абсолютным безумием. Я хотела бы от всего сердца поблагодарить всех, благодаря кому это приключение стало возможным. Начиная с великолепной организации и зрителей, заканчивая многочисленными помощниками», — заявила гимнастка.

Варфоломеев стала лучшей во всех четырех видах в индивидуальном многоборье и уверенно выиграла (142,850) с отрывом от ближайшей преследовательницы в 2,250 балла.

В 2023 году на чемпионате мира в Валенсии Варфоломеев завоевала пять золотых медалей, выиграв все индивидуальные упражнения, а также стала второй в командных соревнованиях.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Варфоломеев удалила фото с картой, где Крым изображен как часть России.

Все новости на тему:
Олимпиада 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами