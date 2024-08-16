Выигравшая ОИ российская гимнастка Варфоломеев: это было абсолютным безумием

Российская гимнастка Дарья Варфоломеев, представляющая Германию, на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась эмоциями от победы на летних Олимпийских играх — 2024 в индивидуальном многоборье.

«Моя мечта об олимпийском золоте сбылась. Вся неделя в Париже была абсолютным безумием. Я хотела бы от всего сердца поблагодарить всех, благодаря кому это приключение стало возможным. Начиная с великолепной организации и зрителей, заканчивая многочисленными помощниками», — заявила гимнастка.

Варфоломеев стала лучшей во всех четырех видах в индивидуальном многоборье и уверенно выиграла (142,850) с отрывом от ближайшей преследовательницы в 2,250 балла.

В 2023 году на чемпионате мира в Валенсии Варфоломеев завоевала пять золотых медалей, выиграв все индивидуальные упражнения, а также стала второй в командных соревнованиях.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Варфоломеев удалила фото с картой, где Крым изображен как часть России.