Олимпийская чемпионка рассказала, как принимала решение уехать из России

Немецкая гимнастка российского происхождения Дарья Варфоломеев рассказала о моменте принятия решения о переезде из России в Германию. Ее слова приводит Sport24 со ссылкой на официальный сайт Международной федерации гимнастики (FIG).

«Родители один за другим высказывали свои сомнения. Наконец я сказала: «Ладно, вы все высказались? Теперь скажу я. Я собираюсь переехать в Германию и постараться пройти отбор на Олимпийские игры. Горжусь, что приняла правильное решение», — заявила Варфоломеев.

На Олимпийских играх — 2024 в Париже она завоевала золотую медаль в личном многоборье.

Варфоломеева родилась в 2006 году в Барнауле. В 2018 году она переехала с родителями в Германию.

На Олимпийских играх — 2024 в Париже Варфоломеев завоевала золотую медаль в личном многоборье.

В 2023 году на чемпионате мира в Валенсии Варфоломеев завоевала пять золотых медалей, выиграв все индивидуальные упражнения, а также стала второй в командных соревнованиях.

Варфоломеев, выступающая за сборную Германии, в августе 2024 года была признана спортсменкой года по версии немецкой газеты Bild.

Ранее Варфоломеев удалила фото с картой, где Крым изображен как часть России.