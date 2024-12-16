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Бывший российский футболист рассказал, что в Китае бьют детей

Экс-игрок ЦСКА Березуцкий: в Китае бьют детей

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший игрок ЦСКА и тренер китайского «Шанхай Шеньхуа» Василий Березуцкий рассказал на CSKA TV, что в Китае бьют детей.

«Здесь могут бить детей. Периодически я вижу в самолете, как родители бьют ребенка. Я даже не знал, что делать, в первый раз даже опешил. Не скажу, что видел это много раз, но раза 3-4», — сказал Березуцкий.

25 ноября стало известно, что Березуцкий станет новым главным тренером азербайджанского «Сабаха». Это станет первой самостоятельной тренерской работой для Березуцкого, который завершил карьеру футболиста в 2018-м году. Ранее он выступал в роли помощника у Леонида Слуцкого в голландском «Витессе», «Краснодаре», ЦСКА, а также китайском «Шанхай Шэньхуа».

В текущем сезоне чемпионата Азербайджана «Сабах» занимает пятую строчку. У коллектива 26 очков за 17 матчей.

Ранее экс-футболист оценил новое место работы Березуцкого.

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