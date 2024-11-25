Экс-игрок оценил новое место работы Березуцкого

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха рассказал о перспективах Василия Березуцкого на посту главного тренера азербайджанского «Сабаха». Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Только время покажет результат этого перехода. Это первый его самостоятельный опыт работы в тренерской карьере. Здесь со временем будет понятно, на что он способен», — сказал Хомуха корреспонденту Vprognoze.ru.

25 ноября стало известно, что бывший футболист ЦСКА и сборной России Березуцкий станет новым главным тренером «Сабаха». Это станет первой самостоятельной тренерской работой для Березуцкого, который завершил карьеру футболиста в 2018-м году. Ранее он выступал в роли помощника у Леонида Слуцкого в голландском «Витессе», «Краснодаре», ЦСКА, а также китайском «Шанхай Шэньхуа».

Ранее второй из братьев Березуцких, Алексей, вернулся в московский ЦСКА.