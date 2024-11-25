Бывший футболист ЦСКА начнет самостоятельную тренерскую работу

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий станет новым главным тренером азербайджанского клуба «Сабах». Об этом сообщает Azerisport.com.

Источник утверждает, что 42-летний Березуцкий уже находится в Баку и согласовывает детали. Россиянин будет назначен вместо Крунослава Рендулича из Хорватии, который был отправлен в отставку.

Это станет первой самостоятельной тренерской работой для Березуцкого, который завершил карьеру футболиста в 2018-м году. Ранее он выступал в роли помощника у Леонида Слуцкого в голландском «Витессе», «Краснодаре», ЦСКА, а также китайском «Шанхай Шэньхуа».

В текущем сезоне чемпионата Азербайджана «Сабах» занимает пятую строчку. У коллектива 19 очков за 14 матчей. Команда не может победить уже семь игр кряду.

Ранее второй из братьев Березуцких, Алексей, вернулся в московский ЦСКА.

Ранее был назван лучший соперник для сборной России.