Слуцкий о Дзюбе: не уверен, что он справится с тестами на IQ

Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий на CSKA TV скептически отнесся к тому, что у Артема Дзюба может получиться тренерская карьера.

«Посмотрим. Там же куча тестов — на профпригодность, на IQ. Не уверен, что он с ними справится», — сказал Слуцкий.

В чемпионатах России Дзюба забил 232 гола. Больше всех в истории смог отличиться Александр Кержаков — у него 233 мяча. Также Дзюба отстает на пять очков по системе «гол+пас» от Дмитрия Лоськова: у Дзюбы 261 (161+98) очко, у Лоськова — 266 (120+146).

Дзюба выступал за московский «Локомотив» с 2023 по 2024 год. Летом 2024 года он перешел в тольяттинский «Акрон». Он сыграл за команду в 11 матчах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

В матче 18-го тура чемпионата России «Акрон» обыграл «Зенит» со счетом 2:1.

На десятой минуте матча счет открыл футболист «Акрона» Стефан Лончар. Через 11 минут Андрей Мостовой счет сравнял, но Артем Дзюба перед самым перерывом вновь вывел «Акрон» вперед, установив окончательный счет матча. На 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок «Акрона» Кирилл Данилин.

Ранее Дзюба назвал цели на 2025 год.