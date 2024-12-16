Агент футболиста Рыбуса заявил, что игрок близок к завершению карьеры

Агент Роман Орещук, представляющий интересы бывшего футболиста клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Мацея Рыбуса, заявил, что игрок зимой может завершить карьеру. Его слова приводит Sport24.

«Если ничего серьезного не будет, то зачем мучить и себя, и других? Мацей провел хорошую карьеру. Предложения, за которое можно зацепиться, в данный момент нет. Вопрос точно не в деньгах, мы прекрасно понимаем, что таких денег, как он зарабатывал, уже не дадут», — заявил Орещук.

1 октября Рыбус подписал контракт с медиафутбольной командой ФК «10».

35-летний Рыбус перебрался в Россию в 2012 году. На протяжении четырех сезонов он выступал за грозненский «Терек». Затем поляк поиграл за французский «Лион» и снова вернулся в Россию. Более 100 матчей Рыбус провел в составе московского «Локомотива». Вместе с командой он стал чемпионом России и дважды выиграл Кубок страны. В 2022 году поляк перешел в «Спартак». В 2023 году Рыбус защищал цвета казанского «Рубина».

Ранее Орещук заявил о готовности Рыбуса играть в ФНЛ.