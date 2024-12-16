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Путин: атмосфера Олимпиады и Паралимпиады в Париже была далека от праздника спорта

Путин об атмосфере на Паралимпиаде и ОИ в Париже: далеко от праздника спорта

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград членам паралимпийской сборной страны заявил, что атмосфера на Паралимпиаде и Олимпиаде в Париже была далека от праздника спорта, передает RT.

«Атмосфера Паралимпиады, как и Олимпиады в Париже, была далека от настоящего праздника спорта. Далеко от его определяющих ценностей — равенства, дружбы, взаимного уважения культур», — сказал Путин.

Паралимпийские игры в Париже проходили с 28 августа по 8 сентября. Российские атлеты, выступавшие под нейтральным флагом, завоевали 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовых. В общем зачете, где их результаты не учитывались официально, они оказались на восьмом месте.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Путин дал поручения по усовершенствованию системы управления в спорте.

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