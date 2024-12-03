Путин дал поручения по усовершенствованию системы управления в спорте

Президент России Владимир Путин дал поручения по совершенствованию системы управления в сфере физкультуры и спорта. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован на сайте Кремля.

В том числе, президент России поручил рассмотреть вопросы о сохранении автономности деятельности Олимпийского комитета России, а также вопросы об обеспечении деятельности его президента в полном соответствии с Олимпийской хартией.

Также Путин поручил Федеральному медико-биологическому агентству рассмотреть вопрос о создании регистра здоровья российских спортсменов. Также в документе указано о необходимости до 15 апреля сформировать на территории ДНР воинское подразделение для спортсменов-призывников.

Министерству спорта России было поручено при участии Олимпийского комитета и Паралимпийского комитета страны принять меры, направленные на расширение многостороннего спортивного сотрудничества, а также на продвижение спортивных ценностей среди населения — прежде всего, среди молодежи и детей.

Ранее забившего гол вратаря «Динамо» внесли в список нападающих.