Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин дал поручения по усовершенствованию системы управления в спорте

Путин поручил рассмотреть вопросы о сохранении автономности ОКР

close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал поручения по совершенствованию системы управления в сфере физкультуры и спорта. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован на сайте Кремля.

В том числе, президент России поручил рассмотреть вопросы о сохранении автономности деятельности Олимпийского комитета России, а также вопросы об обеспечении деятельности его президента в полном соответствии с Олимпийской хартией.

Также Путин поручил Федеральному медико-биологическому агентству рассмотреть вопрос о создании регистра здоровья российских спортсменов. Также в документе указано о необходимости до 15 апреля сформировать на территории ДНР воинское подразделение для спортсменов-призывников.

Министерству спорта России было поручено при участии Олимпийского комитета и Паралимпийского комитета страны принять меры, направленные на расширение многостороннего спортивного сотрудничества, а также на продвижение спортивных ценностей среди населения — прежде всего, среди молодежи и детей.

Ранее забившего гол вратаря «Динамо» внесли в список нападающих.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами