Экс-футболист объяснил место ЦСКА в РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин оценил выступление московского ЦСКА в первой части Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Основные причины? Всего понемногу. Где-то оборона совершала ошибки, где-то впереди не хватало взаимодействий. Обляков и Файзуллаев не показали своих лучших качеств. К сожалению, игра Аббоса за ЦСКА идет на спад, а в этом году на него выпало много ответственности», — заявил Масалитин.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) первую часть чемпионата завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

ЦСКА идет шестым — у коллектива 31 балл.

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