Российский футболист удивился своим успехам в текущем сезоне

Черногорский полузащитник «Акрона» Стефан Лончар заявил, что удивлен своей результативностью в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Я сам себя удивил. Очень рад показать себя спортивной общественности именно в таком свете. Надеюсь, что продолжу держать свою форму на том же уровне и дальше.Каждый футболист в «Акроне» выкладывается на максимум», — заявил Лончар.

В текущем сезоне 28-летний футболист забил пять мячей и сделал шесть результативных передач в 19 матчах за тольяттинский клуб.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) первую часть чемпионата завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым. «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров, набрав 22 очка.

Ранее ветеран «Зенита» сравнил «Спартак» с катком.