Хабиб ответил резко Двалишвили о своем брате

Непобежденный российский боец Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили о том, что его брат Умар не заслужил титульный бой. Об этом он заявил на саммите MegaCampus 2024 в Дубае.

«Когда Мераб начинал карьеру, он вел себя хорошо. Когда он стал чемпионом, он не смог с этим справиться. Умар здесь не потому, что он мой двоюродный брат. Он здесь, потому что у него 18-0 и 6-0 в UFC. 18 января он покажет, почему Мераб нервничает», — сказал Хабиб.

В рамках турнира UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе, Махачев в главном бою вечера сразится с соотечественником Арманом Царукяном. В со-главном поединке Умар Нурмагомедов выйдет в октагон против Двалишвили.

Ранее грузин в ходе пресс-конференции оскорбил Нурмагомедова.

«Будь мужчиной, прежде всего нужно быть мужчиной. Ты хороший боец, но важнее быть достойным мужчиной, а ты кусок дерьма, окей? Ты кусок дерьма, ты потерял мое уважение к тебе как к мужчине, настоящие мужчины не пишут всякую ерунду онлайн», — заявил Двалишвили.

В ноябре Нурмагомедов выложил грузинскую пословицу, в которой сказано, что трус всегда найдет оправдание своему отступлению. Пост в социальной сети X был опубликован после перепалки спортсменов под публикацией, где Двалишвили вызвал на бой другого российского бойца — Петра Яна. После этого Двалишвили обвинил россиянина в неуважении к Грузии.

Ранее Хабиб обратился к двум российским бойцам.