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Мостовой хочет возглавить сборную России

Мостовой: хотел бы возглавить сборную России, когда перестанут играть с Брунеем

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой выразил желание возглавить сборную России. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Почему бы и нет? Когда-нибудь национальная команда перестанет играть с Брунеем, Сирией и вернется в международные соревнования. И если меня позовут в национальную команду, я соглашусь!» — заявил Мостовой.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Сербию, Белоруссию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Помимо этого, три матча были отменены. В марте должна была состояться встреча с Парагваем — она была перенесена на более поздний срок из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Матч с Таиландом в сентябре не состоялся из-за тайфуна «Яга». В рамках октябрьского сбора должна была пройти игра с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана.

Ранее был назван еще один вероятный соперник сборной России.

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