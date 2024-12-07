Назван еще один вероятный соперник сборной России

Сборные России и Парагвая по футболу могут провести товарищеский матч в ближайшие два года. Об этом пишет Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Из-за забитого графика парагвайской сборной играми отбора к ЧМ-2026 обсуждается организация матча в сентябре 2025 или в марте 2026 года. Россия хочет провести домашний матч — Парагвай желает сыграть в Асунсьоне или на нейтральном поле. Стороны пытаются договориться», — указано в сообщении.

Россия и Парагвай должны были провести товарищеский поединок в марте 2024 года, однако игра была отменена из-за теракта, произошедшего в подмосковном «Крокус Сити Холле».

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Сербию, Белоруссию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Матч с Таиландом в сентябре не состоялся из-за тайфуна «Яга». В рамках октябрьского сбора должна была пройти игра с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, заслужил ли Артем Дзюба побить рекорд по голам за сборную России.