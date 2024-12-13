Экс-тренер сборной России оценил шансы «Краснодара» и «Зенита» на победу в РПЛ

Бывший тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец считает, что у петербургского «Зенита» и «Краснодара» равные шансы на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Советский спорт».

«Я не исключаю борьбы до последнего тура. Я думаю, что 50 на 50 шансы на чемпионство у «Краснодара» и «Зенита», — сказал Бышовец.

В статусе лидера чемпионата России первую часть чемпионата завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

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