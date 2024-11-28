У «Зенита» нашли слабые стороны

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что у петербургского «Зенита» наблюдается творческий кризис.

По его словам, южноамериканские игроки сине-бело-голубых присытились победами в национальном чемпионате, от чего играют не так ярко.

«Когда команда много лет подряд становится чемпионом, неизбежно у футболистов теряется мотивация, такое уже было со «Спартаком» в 90-е. Притупляется вкус побед и желание у футболистов побеждать не максимальное. А когда уровень мастерства и класса не настолько высок, чтобы только за счет этого можно было выиграть. Подбор игроков у «Зенита» не изменился, никаких проблем в команде нет, так что здесь дело только в нехватке мотивации. Это единственное, чего сейчас им не хватает», — заявил Гладилин.

В турнирной таблице национального первенства «Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей РПЛ, после победы над «Оренбургом» в 16-м туре идет на первом месте, набрав 39 очков, на один балл опережая «Краснодар».

Ранее главный тренер «Спартака» попросил прощения за разбитую скамейку.