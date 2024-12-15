«Такой же тяжелый турнир»: Ротенберг сравнил Кубок Первого канала с Олимпиадой

Главный тренер сборной «России 25» и петербургского СКА Роман Ротенберг после победы национальной команды на Кубке Первого канала сравнил этот турнир по сложности с Олимпийскими играми. Его слова приводит ТАСС.

«Это были лучшие игроки на сегодняшний день в России, они достойны играть в сборной. Вы сами знаете, что это тяжелый турнир, как Олимпиада – нет права на ошибку. Пассажиров в сборной не было, каждый игрок отдавался на пределе сил и возможностей. Так и должно быть, когда играешь за сборную России», — заявил он.

15 декабря «Россия 25» обыграла национальную команду Казахстана и выиграла Кубок Первого канала. Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на «СКА Арене», завершилась со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Эта победа стала для сборной России третьей на Кубке Первого канала. В стартовом матче турнира российские хоккеисты одолели сборную легионеров КХЛ со счетом 4:1, а во втором поединке в овертайме переиграли Белоруссию — 4:3.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее белорусский сенатор выразил недовольство судейством в матче с Россией.