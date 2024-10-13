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Роналду остановил стюардов для фото с болельщиком

Роналду остановил стюардов и сделал фото с болельщиком

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jacobandco/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил стюардов, чтобы сделать фото с болельщиком во время матча третьего тура группового этапа Лиги наций с национальной командой Польши.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ПГЕ Народовы» в Варшаве, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В первом тайме португальцы дважды огорчили соперника: отличились полузащитник Бернарду Силва на 26-й минуте и нападающий Криштиану Роналду на 37-й минуте. Полякам удалось отыграть один мяч усилиями хавбека Петра Зелиньского на 78-й минуте, однако защитник Ян Беднарек забил в собственные ворота на 88-й минуте.

На 63-й минуте матча, в момент замены Роналду на форварда «Ливерпуля» Диого Жоту, на поле выбежал болельщик и сделал фото с футболистом. Однако, с первого раза сделать это у него не получилось. Роналду добежал до боковой линии поля вместе с фанатом и они сделали фото вновь. При этом португалец жестом остановил бежавших стюардов. После этого работники стадиона увели молодого человека.

Ранее Роналду первым в истории забил в 600 матчах на топ-уровне.

Ранее Роналду рассказал, какую звезду футбола хочет видеть в «Аль-Насре».

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