Роналду остановил стюардов для фото с болельщиком

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил стюардов, чтобы сделать фото с болельщиком во время матча третьего тура группового этапа Лиги наций с национальной командой Польши.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ПГЕ Народовы» в Варшаве, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В первом тайме португальцы дважды огорчили соперника: отличились полузащитник Бернарду Силва на 26-й минуте и нападающий Криштиану Роналду на 37-й минуте. Полякам удалось отыграть один мяч усилиями хавбека Петра Зелиньского на 78-й минуте, однако защитник Ян Беднарек забил в собственные ворота на 88-й минуте.

На 63-й минуте матча, в момент замены Роналду на форварда «Ливерпуля» Диого Жоту, на поле выбежал болельщик и сделал фото с футболистом. Однако, с первого раза сделать это у него не получилось. Роналду добежал до боковой линии поля вместе с фанатом и они сделали фото вновь. При этом португалец жестом остановил бежавших стюардов. После этого работники стадиона увели молодого человека.

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