Тренер Семин рассказал, чем его удивил «Краснодар»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин заявил, что «Краснодар» его удивил тем, что стал хорошо играть в обороне, передает «Чемпионат».

«В какой-то мере удивил «Краснодар». Удивил хорошей стабильной игрой, а также тем, что хорошо стал играть в обороне», — сказал Семин.

В статусе лидера первую часть чемпионата завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее экс-тренер «Спартака» назвал позиции, которые команде нужно усилить зимой.