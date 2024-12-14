В испанском клубе прокомментировали информацию об интересе к игроку «Локомотива»

Спортивный директор испанского «Бетиса» Ману Фахардо сообщил, что клуб не интересуется футболистом московского «Локомотива» Наиром Тикнизяном, передает Sport24.

«Мы никого не ищем на позицию левого защитника. Поэтому это неправда», — сказал Фахардо.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020. С 2023 года Тикнизян выступает за Армению.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) первую часть чемпионата завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее Тикнизяну посоветовали переезжать в европейский топ-чемпионат.