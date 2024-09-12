Тикнизяну посоветовали переезжать в европейский топ-чемпионат

Бывший полузащитник столичного «Локомотива» Альберт Саркисян в интервью Legalbet заявил, что защитник «железнодорожников» Наир Тикнизян созрел для перехода в топовый европейский чемпионат.

По его словам, 25 лет — оптимальный возраст для того, чтобы попробовать себя в новой лиге.

«Думаю, что Тикнизян созрел для переезда в Европу. Сейчас многие рассуждают о том, готов или не готов футболист в таком возрасте к отъезду из России. Хотя раньше многие уезжали в еще более молодом возрасте, и проблем не было. Тут все зависит от самого футболиста — как он будет готовиться, как себя показывать», — заявил Саркисян.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

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