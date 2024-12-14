Губерниев: Вяльбе надо покинуть пост главы Федерации лыжных гонок России

комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что она не будет оправдываться за свои слова о том, что надо сбросить бомбу на Лондон, передает Sport24.

«Думаю, ей стоит покинуть пост президента ФЛГР и сосредоточиться на чем-то другом. Ее неизбрание в исполком ОКР говорит само за себя. Люди, принимающие решения, уже все понимают», — сказал Губерниев.

27 сентября стало известно, что Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов. После этого Вяльбе сказала следующее: «Если бы мы сбросили бомбу на центр Лондона, то все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили».

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Вяльбе возмутил опрос о национальном виде спорта в России.