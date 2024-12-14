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Вяльбе о предложении сбросить бомбу на Лондон: любят и уважают только сильных

Глава ФЛГР Вяльбе о предложении сбросить бомбу на Лондон: не хочу оправдываться

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не будет оправдываться за то, что в сентябре 2024 года она предложила сбросить бомбу на Лондон, передает «Комсомольская правда».

«Я не говорила про ядерное оружие. Ну, понятно, что это больше шутка. Кстати, я не хочу оправдываться. Знаю, что в любом случае все любят и уважают только сильных людей», — сказала Вяльбе.

27 сентября стало известно, что Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов. После этого Вяльбе сказала следующее: «Если бы мы сбросили бомбу на центр Лондона, то все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили».

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Вяльбе назвала Елену Исинбаеву предателем Родины.

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