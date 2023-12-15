Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

У 20-летнего футболиста случился инсульт во время матча

Shot: у 20-летнего футболиста случился инсульт во время матча в Орле

close
100%
«SHOT»' class="item-image" >
Телеграм-канал «SHOT»

У 20-летнего футболиста случился инсульт во время игры в Орле. Его увезли с поля в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел во время матча между любительскими командами. Студенту аграрного университета, защитнику команды «Олимп Кромы» Даниле стало плохо примерно через пять минут после начала игры.

Отмечается, что другие игроки заметили, что с ним что-то не так, и решили заменить его. Однако потом поняли, что надо вызывать «скорую». Пока ехали медики, игроки сами оказывали помощь Даниле и делали компресс.

Также сообщается, что сейчас состояние спортсмена стабильное, он в больнице. До этого он не жаловался на проблемы со здоровьем.

30 мая знаменитый полузащитник московского «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов был экстренно госпитализирован и доставлен в реанимацию одной из столичных больниц. На следующий день сын Гаврилова сообщил, что его отец перенес инсульт в результате закупорки артерии в области шеи. 7 июня экс-футболист успешно перенес операцию на сонной артерии.

Ранее российский биатлонист рассказал о последствиях мороза для своего организма.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами