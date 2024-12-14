Сборная Белоруссии по хоккею забросила России три шайбы за 68 секунд

Команда «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга пропустила три шайбы от сборной Белоруссии за 68 секунд в матче Кубка Первого канала.

Россияне выигрывали со счетом 2:0. В середине второго периода точными бросками в составе сборной Белоруссии отметились Андрей Стась, Вадим Мороз и Егор Бориков. Все шайбы были заброшены в равных составах.

Сейчас идет середина третьего периода. Счет в матче 3:3. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

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