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Сборная Белоруссии по хоккею забросила России три шайбы за 68 секунд

Сборная России по хоккею пропустила от Белоруссии три шайбы за 68 секунд

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Максим Богодвид/РИА Новости

Команда «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга пропустила три шайбы от сборной Белоруссии за 68 секунд в матче Кубка Первого канала.

Россияне выигрывали со счетом 2:0. В середине второго периода точными бросками в составе сборной Белоруссии отметились Андрей Стась, Вадим Мороз и Егор Бориков. Все шайбы были заброшены в равных составах.

Сейчас идет середина третьего периода. Счет в матче 3:3. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Советский хоккеист рассказал, есть ли шансы у сборной сыграть на Олимпиаде 2026 года.

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Хоккей. Сборная России
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