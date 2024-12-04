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Советский хоккеист рассказал, есть ли шансы у сборной сыграть на ОИ 2026 года

Хоккеист Пашков: Нет шансов, что сборная России сыграет на Олимпиаде 2026 года

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РИА Новости

Олимпийский чемпион по хоккею Александр Пашков заявил, что у сборной России нет шансов сыграть на Олимпиаде 2026 года в Италии, передает «ВсеПроСпорт».

«Я думаю, на сегодняшний день шансов сыграть на Олимпиаде нет. Ситуация тяжелая, и отношения с ИИХФ у России напряженные? Я думаю, да, потому что существуют вопросы, которые не разрешены», — сказал Пашков.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее в МОК рассказали о ситуации с допуском российских спортсменов.

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