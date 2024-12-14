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Спорт

Белоруссия давит сборную России под руководством Ротенберга. LIVE

Хоккей. Кубок Перого канала. Россия 25 — Белоруссия. ОНЛАЙН

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Алексей Даничев/РИА Новости
Сборная «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга встречается с Белоруссией в рамках Кубка Первого канала. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кубок Первого канала. Кубок Первого канала
Перерыв
14 декабря 14:15
Россия 25
0 : 0
Беларусь
Стадион «СКА Арена», Санкт-Петербург, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'20

Первый период завершен! Команды пока не открыли счет, но Белоруссия выглядела гораздо инициативнее. Тем не менее в концовке белорусский нападающий Бориков получил двухминутное удаление. Еще минута большинства будет у сборной России в начале второго периода. С нетерпением ждем возобновления встречи и заброшенных шайб!

'20

Евгений Кузнецов выиграл вбрасывание, и Кузьмин нанес бросок над перекладиной!

'20

Удаление в составе сборной Белоруссии! Егор Бориков случайно задел клюшкой ногу Галенюка, и тот упал на лед. Россия в большинстве на две минуты.

'18

Россияне попытались организовать атаку, но допустили проброс. Белорусы сейчас выглядят интереснее.

'16

Белорусы агрессивно прессингуют и не выпускают россиян из их собственной зоны. Однако в голы это пока не выливается.

'14

Александр Скоренов набросил на пятак сборной России, но Набоков зафиксировал шайбу и прижал ко льду.

'13

Шайба пролетела впритирку со штангой сборной России! Постарался белорусский форвард Иван Дроздов.

'12

Нападающий Белоруссии Егор Бориков нанес хлесткий бросок из левого круга вбрасывания, но Набоков отбил шайбу в сторону!

'10

Белорусский нападающий Роман Горбунов нанес хитрый бросок в дальний угол, но Набоков сумел ногой отразить шайбу!

'9

Момент! Нападающий сборной России Полтапов нанес сильный бросок с нескольких метров, но прямо по центру ворот: Кульбаков уверенно зафиксировал шайбу.

'8

Россия провела быструю атаку три в три, но наброс Симашева на пятак ни к чему не привел: Хайруллин не успел отправить шайбу в ворота.

'6

Момент! Россияне перехватили шайбу в чужой зоне, провели быструю атаку, и Полтапов нанес мощный бросок из правого круга вбрасывания, но попал в соперника.

'5

Григоренко набросил на ворота белорусов, но Кузьмин не успел замкнуть в створ!

'5

Нападающий сборной России Григорий Кузьмин нанес дальний бросок, но мимо створа!

'3

Вратарь Белоруссии Иван Кульбаков уверенно поймал шайбу в ловушку и не дал атаке россиян завершиться голом.

'2

Белорусы сразу организовали опасный бросок по воротам сборной России, Илья Набоков отбил перед собой! На добивании соперники не смогли попасть в створ.

'1

Матч начался!

14:00

Стартовые вратари: Илья Набоков (Россия) — Иван Кульбаков (Белоруссия).

13:55

Состав сборной Белоруссии:

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13:50

Состав сборной «Россия 25»:

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13:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче Кубка Первого канала по хоккею сборная России 25 под руководством Романа Ротенберга встречается со сборной Белоруссии.

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