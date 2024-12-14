Первый период завершен! Команды пока не открыли счет, но Белоруссия выглядела гораздо инициативнее. Тем не менее в концовке белорусский нападающий Бориков получил двухминутное удаление. Еще минута большинства будет у сборной России в начале второго периода. С нетерпением ждем возобновления встречи и заброшенных шайб!
Удаление в составе сборной Белоруссии! Егор Бориков случайно задел клюшкой ногу Галенюка, и тот упал на лед. Россия в большинстве на две минуты.
Россияне попытались организовать атаку, но допустили проброс. Белорусы сейчас выглядят интереснее.
Белорусы агрессивно прессингуют и не выпускают россиян из их собственной зоны. Однако в голы это пока не выливается.
Александр Скоренов набросил на пятак сборной России, но Набоков зафиксировал шайбу и прижал ко льду.
Шайба пролетела впритирку со штангой сборной России! Постарался белорусский форвард Иван Дроздов.
Нападающий Белоруссии Егор Бориков нанес хлесткий бросок из левого круга вбрасывания, но Набоков отбил шайбу в сторону!
Белорусский нападающий Роман Горбунов нанес хитрый бросок в дальний угол, но Набоков сумел ногой отразить шайбу!
Момент! Нападающий сборной России Полтапов нанес сильный бросок с нескольких метров, но прямо по центру ворот: Кульбаков уверенно зафиксировал шайбу.
Россия провела быструю атаку три в три, но наброс Симашева на пятак ни к чему не привел: Хайруллин не успел отправить шайбу в ворота.
Момент! Россияне перехватили шайбу в чужой зоне, провели быструю атаку, и Полтапов нанес мощный бросок из правого круга вбрасывания, но попал в соперника.
Вратарь Белоруссии Иван Кульбаков уверенно поймал шайбу в ловушку и не дал атаке россиян завершиться голом.
Белорусы сразу организовали опасный бросок по воротам сборной России, Илья Набоков отбил перед собой! На добивании соперники не смогли попасть в створ.