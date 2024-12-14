'20

Первый период завершен! Команды пока не открыли счет, но Белоруссия выглядела гораздо инициативнее. Тем не менее в концовке белорусский нападающий Бориков получил двухминутное удаление. Еще минута большинства будет у сборной России в начале второго периода. С нетерпением ждем возобновления встречи и заброшенных шайб!