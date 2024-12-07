Португальский тренер отказался от услуг Роналду

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью опроверг новость о том, что он лично звонил футболисту Криштиану Роналду, чтобы пригласить его в команду, передает O Jogo.

«Он мне не нужен. Я доволен своими форвардами. Роналду зарабатывает деньги в Саудовской Аравии и стремится забить 1000 голов. Что может мотивировать его приехать в Турцию, кроме красоты Стамбула?» — сказал Моуринью.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает четвертое место, набрав 25 очков.

Ранее Гол Роналду не помог помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Иттихад» Карима Бензема.