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«Просто провокатор»: в Госдуме высказались об антироссийской акции литовской спортсменки

Депутат Свищев назвал провокатором литовскую атлетку из-за антироссийской акции

Депутат Госдумы Российской Федерации Дмитрий Свищев похвалил организаторов чемпионата мира по многофункциональному фитнесу за дисквалификацию литовской спортсменки Корнелии Дудайте, которая надела футболку с антироссийским лозунгом. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Если она приехала принимать участие в соревнованиях, а не заниматься политикой, то должна четко соблюдать правила. По-моему, она и не планировала, знала, что за предупреждением последует наказание, но она все равно пошла на такой поступок. Либо она понимала, что заведомо слабее, либо просто провокатор, не имеющая никакого отношения к спорту», — заявил он.

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Спортсменка появилась на состязании в футболке с надписью «Сделаем Россию еще раз маленькой». На это обратил внимание отец российского атлета Карима Янчинова и обратился к организаторам мирового первенства с просьбой принять меры. Оргкомитет сначала потребовал у Дудайте сменить футболку, однако она отказалась, после чего была дисквалифицирована с турнира.

Сборная Литвы после ее отстранения решила отказаться от дальнейшего выступления.

Ранее в международной федерации извинились за указание России в карточках нейтральных спортсменов.

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