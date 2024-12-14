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«Должна быть на на Олимпиаде»: канадский тренер об отстранении России

Канадский тренер Кинэн: Россия должна быть на Олимпиаде 2026 года

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Алексей Даничев/РИА Новости

Канадский тренер сборной легионеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на Кубке Первого канала Майк Кинэн назвал политическим решение отстранить сборную России по хоккею от международных турниров. Его слова приводит ТАСС.

«Россия должна быть не только на молодежном чемпионате мира, но и на Олимпиаде 2026 года. Эти обсуждения будут продолжаться. Конечно, с соревновательной точки зрения и интереса к чемпионатам мира на любом уровне — юниорском, молодежном, взрослом, — сейчас турнирам, без сомнения, не хватает сборных России», — заявил он.

12 декабря главный тренер сборной «Россия 25» и петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что канадская телекомпания TSN требует у Международной федерации хоккея (IIHF) допустить россиян до участия в молодежном мировом первенстве 2025 года.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее экс-тренер «Вашингтона» вспомнил, как Александр Овечкин нарушал режим.

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