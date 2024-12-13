Возраст футболиста топ-клуба Германии был подделан в детстве

Джозеф Мукоко, отец нападающего дортмундской «Боруссии» Юссуфы Мукоко, признался, что в детстве подделал возраст своего сына, передает Bild.

Джозеф Мукоко сделал признание, находясь под присягой.

«Юссуфа Мукоко не является моим биологическим сыном, а также сыном моей жены Мари Мукоко. Он не родился 20 ноября 2004 года в Яунде, Камерун», — сказал Джозеф, отметив, что Юссуфа родился 19 июля 2000 года.

Юссуфа выступал за сборные Германии различных возрастов, также он провел два матча за национальную команду страны. В текущем сезоне он выступает на правах аренды за французскую «Ниццу».

Ранее сообщалось о том, что бывший полузащитник «Ростова» Гелор Канга обвиняется в подделке документов и фальсификации своего возраста.

В Федерации футбола Конго уверены, что футболист подделал свою личность, когда перешел в клуб второго габонского дивизиона GBI.

Ранее «Боруссия» объявила об уходе чемпиона мира.