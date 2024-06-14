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«Боруссия» объявила об уходе чемпиона мира

Защитник Хуммельс покидает «Боруссию»

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Global Look Press

Защитник дортмундской «Боруссии», чемпион мира в составе сборной Германии Матс Хуммельс покидает клуб. Об этом сообщается на официальном сайте желто-черных.

«Дорогие болельщики, мое время в стане команды подходит к концу после более чем 13 лет. Для меня было огромной честью играть за «Боруссию» так долго и постепенно подниматься с 13-го места, на котором мы были в январе 2008 до вершины, на которой сейчас находится дортмундская «Боруссия», — сказал Хуммельс.

Решение расстаться с игроком было принято после разговора Хуммельса с управляющим директором клуба Ларсом Рикеном и спортивным директором Себастьяном Келем. Рикен подчеркнул, что Хуммельс сформировал пример игры центрального защитника для новых поколений.

«Матс был одной из ключевых фигур «Боруссии» в последние 15 лет. Он завоевал много титулов, а его личной вершиной, безусловно, стал титул чемпиона мира в 2014 году. Его игра в обороне была и остается экстраординарной, поколения игроков могут брать его в пример. Теперь наши пути расходятся, такие решения всегда нелегко принимать. Матс навсегда останется частью истории клуба», — резюмировал функционер.

Хуммельс выступал за «Боруссию» с 2008 по 2016 года, затем провел три сезона в «Баварии», после чего вернулся в стан дортмундцев. В составе желто-черных он по два раза выиграл Бундеслигу, завоевал Кубок и Суперкубок страны. Также «Боруссия» с Хуммельсом в составе два раза доходила до финала Лиги чемпионов.

Сегодня сборная Германии начинает турнирный путь на домашнем чемпионате Европы. В матче открытия, который пройдет на стадионе «Альянц Арена», немцы примут сборную Шотландии. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее тренер Игнатьев заявил, что Швейцария Мурата Якина не оставит яркий след на Евро.

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