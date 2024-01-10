Бывший игрок «Ростова» обвиняется в фальсификации возраста и подделке документов

Бывший полузащитник «Ростова» Гелор Канга обвиняется в подделке документов и фальсификации своего возраста. Об этом сообщает The Zambian Observer. Африканская конфедерация футбола (CAF) начала расследование в отношении футболиста.

Согласно документам, футболист родился в 1990 году. Позднее выяснилось, что его мать умерла в 1985 году, что поставило под сомнение возраст футболиста. В Федерации футбола Конго уверены, что футболист подделал свою личность, когда перешел в клуб второго габонского дивизиона GBI.

В случае признания Канга виновным по делу о фальсификации, сборная Габона, за которую выступает футболист, может быть отстранена от участия в Кубке африканских наций на следующие два турнира. Также может быть аннулирован результат турнира 2022 года.

Канга выступал за «Ростов» с 2013 по 2016 год. За команду полузащитник провел 70 матчей. Сейчас он выступает в Сербии за «Црвену Звезду». В текущем сезоне Канга сыграл 17 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

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