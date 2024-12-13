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18-летний российский пловец стал трехкратным чемпионом мира, установив мировой рекорд

Российский пловец Лифинцев стал трехкратным чемпионом мира на короткой воде

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Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Российский пловец Мирон Лифинцев выиграл третью золотую медаль на чемпионате мира на короткой воде 2024 года, который проходит в Будапеште.

Лифинцев выиграл заплыв на 50 метров на спине. Он проплыл дистанцию за 22,47 секунды, что является мировым рекордом среди юниоров.

До этого Лифинцев стал победителем чемпионата мира на дистанции 100 метров на спине. Также он одержал победу в смешанной комбинированной эстафете 4х50 метров.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов. 11 декабря сборная России завоевала две золотые медали.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее у Лифинцева отказались брать интервью после победы на чемпионате мира.

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