У российского пловца отказались брать интервью после победы на чемпионате мира

Российский пловец Мирон Лифинцев остался без интервью после победы на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Будапеште. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) объяснили, что спортсменам из России по-прежнему нельзя проходить в микст-зону, общаться с прессой и участвовать в медийных мероприятиях.

11 декабря 18-летний Лифинцев одержал победу на дистанции 100 метров на спине, преодолев дистанцию за 48,76 секунды. Этот результат стал новым юношеским рекордом мира. Позднее в этот же день россиянин выиграл еще одно золото на мировом первенстве — в комбинированной эстафете.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее в Европе проигнорировали победу российского пловца на чемпионате мира.