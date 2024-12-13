Стало известно, когда с ЦСКА снимут запрет на трансферы

С московского ЦСКА снимут запрет на осуществление трансферов до конца декабря 2024 года, сообщает Telegram-канал «Первый спорт» со ссылкой на источник.

В ближайшие недели нидерландский «Херенвен» должен согласовать с правительством своей страны схему получения последнего платежа за Чидера Энджуке, после чего Международная федерация футбола (ФИФА) автоматически снимет бан. Армейцы смогут регистрировать новых футболистов в зимнее трансферное окно Российской премьер-лиги (РПЛ), которое будет открыто с 23 января по 21 февраля 2025 года.

ЦСКА надо заплатить за Энджуке еще €3,1 млн.

В турнирной таблице национального первенства ЦСКА идет на шестой строчке. Подопечные Марко Николича набрали 31 балл по итогам первой части сезона и на восемь очков отстают от лидирующего петербургского «Зенита».

В следующем туре чемпионата России, который состоится уже весной 2025 года, ЦСКА сыграет на выезде с «Зенитом».

Ранее в «Химках» объяснили, почему ФИФА ввела трансферный запрет на клуб.