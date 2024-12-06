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В «Химках» объяснили, почему ФИФА ввела трансферный запрет на клуб

«Химкам» запретили регистрировать новых футболистов из-за ситуации с Сабовичем

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Reuters

Генеральный директор подмосковных «Химок» Николай Оленев рассказал, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила регистрировать клубу новых футболистов до лета 2026 года из-за ситуации с футболистом Бесардом Сабовичем, который выступал за клуб с 2021 по 2022 год, передает «Матч ТВ».

«Нами была подана апелляция в CAS с целью защиты своих интересов. После довольно продолжительного процесса рассмотрения дела CAS встал на сторону футболиста», — сказал Оленев.

Также Оленев отметил, что банковские переводы за рубеж требуют дополнительных согласований, это замедляет решение финансовых вопросов, а юристы клуба в диалоге с представителями игрока.

Летом 2021 года Сабович перешел в «Химки» из турецкого «Кайсериспора». Через год футболист перебрался в шведский «Юргорден». В августе 2022 года ФИФА и Спортивный арбитражный суд (CAS) признали, что Сабович разорвал соглашение с клубом по уважительной причине.

Ранее спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, что на «Химки» наложен трансферный бан из-за долгов клуба перед Сабовичем.

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