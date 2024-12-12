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Стала известна новая стоимость лучшего бомбардира РПЛ

Transfermarkt: стоимость Угальде выросла на шесть миллионов евро

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Статистический портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков Российской премьер-лиги (РПЛ).

Cамую большую прибавку получил лидер бомбардирской гонки чемпионата костариканец Манфред Угальде из «Спартака». Его стоимость выросла на €6 млн и теперь составляет €15 млн.

23 ноября «Спартак» разгромил «Локомотив» со счетом 5:2. Угальде в этой встрече оформил первый для «Спартака» покер в РПЛ за последние 30 лет.

1 декабря «Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 3:0. В этой встрече костариканец оформил дубль. Еще один мяч футболист забил 7 декабря, отличившись в матче с «Пари НН» (3:0).

Угальде с 15 мячами возглавляет гонку бомбардиров РПЛ-2024/25.

«Краснодар» завершил 2024 год в статусе лидера РПЛ. В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее футболист «Спартака» перенес операцию.

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