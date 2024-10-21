Неймар впервые за 369 дней сыграл в официальном матче

Футболист саудовского «Аль-Хиляля» Неймар сыграл в официальном матче впервые за 369 дней.

Неймар вышел на поле в матче третьего тура группового раунда азиатской Лиги чемпионов против «Аль-Айна» из ОАЭ.

«Аль-Хиляль» победил со счетом 5:4. Неймар вышел на замену на 77 минуте, не отметившись забитыми мячами.

18 октября 2023 года Неймар получил травму в сборной Бразилии против Уругвая.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября 2023 года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии с Уругваем — у него были порваны крестообразные связки и мениск. Ожидалось, что он будет восстанавливаться около десяти месяцев.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. В составе «Барселоны» он дважды стал чемпионом Испании (2014/15, 2015/16), трижды выигрывал Кубок страны. В сезоне-2014/15 каталонцы стали победителями Лиги чемпионов.

С 2010 года Неймар на международной арене выступает за сборную Бразилии. В 2016 году он стал чемпионом Олимпийских игр.

Ранее «Аль-Хиляль» объявил о возвращении Неймара после травмы.