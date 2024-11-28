Сборная России может сыграть на международном турнире

Сборная России по футболу может принять участие в турнире команд Центральной Азии осенью 2025 года. Об этом пишет Sport24.

Матчи пройдут 1–9 сентября, участие примут шесть сборных из региона — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Афганистан, Туркменистан, а также две приглашенные команды, среди которых может быть российская.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также россияне, по последней информации, пропустят отбор к чемпионату мира 2026 года.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Сербию, Белоруссию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее ФИФА запретила африканской футбольной сборной играть с Россией.