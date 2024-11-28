Сборную России не включили в число участников жеребьевки ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила посев и процедуру предварительной жеребьевки национальных команд, которые сыграют в отборочном турнире чемпионата мира — 2026. Об этом пишет «Чемпионат.com».

Национальная российская сборная не была включена в число участников жеребьевки.

В первую корзину, к четвертьфиналистам Лиги наций УЕФА — Хорватии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландам, Португалии и Испании, добавлены сборные Англии, Бельгии, Швейцарии и Австрии. Остальные команды распределены по корзинам со второй по пятую в соответствии с мужским рейтингом ФИФА.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Сербию, Белоруссию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее появилась информация, что сборная России может сыграть на международном турнире.