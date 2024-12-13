Бывший игрок «Эвертона» получил 20 лет тюрьмы по делу о коррупции

Бывший полузащитник ливерпульского «Эвертона» Ли Те приговорен китайским судом к 20 годам тюремного срока из-за коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The paper.

По данным источника, приговор был вынесен 13 декабря Народным судом промежуточной инстанции города Сяньнин провинции Хубэй.

Экс-футболист был осужден за коррупционную деятельность в китайском футболе. Местные спецслужбы арестовали Ли Те в ноябре 2022 года. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый за €360 тыс. выкупил место главного тренера национальной сборной Китая, а также неоднократно становился соорганизатором договорных матчей в низших лигах Поднебесной.

Будучи наставником сборной Китая по футболу, Ли Те получил взятки на общую сумму около 7 млн долларов.

Ли Те выступал за «Эвертон» с 2002 по 2006 год. Во главе сборной Китая осужденный работал в период с 2019 по 2021 год.

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