Назван новый президент Олимпийского комитета России

Министр спорта России Михаил Дегтярев избран на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР). Выборы состоялись 13 декабря на Олимпийском собрании в Москве.

Дегтярев был единственным кандидатом на этот пост. По итогам голосования его поддержали 197 человек, двое воздержались.

Ранее он заявил, что не осуждает россиян, выступающих в нейтральном статусе.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее страны Скандинавии и Балтии раскритиковали World Aquatics за допуск россиян на ЧМ.