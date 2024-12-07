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Министр спорта России рассказал, осуждает ли он россиян, выступающих в нейтральном статусе

Министр спорта Дегтярев: не осуждаю россиян, выступающих в нейтральном статусе

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Вячеслав Реутов/Администрация Хабаровского края/РИА Новости

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что не осуждает российских атлетов, выступающих в нейтральном статусе, передает ТАСС.

«Мы их не осуждаем, они от гимна, герба не отказывались, их лишили. Мы как спортивные чиновники будем в юридическом и политическом ключе отстаивать их права, поддерживать», — сказал Дегтярев.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

5 декабря стало известно о том, что российские пловцы получили нейтральный статус для выступления на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

Ранее сообщалось о том, что российских спортсменов скоро вернут на международные соревнования.

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